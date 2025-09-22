Wilfried Singo: Performansım En Önemlisi

Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo, "Benim için önemli olan sahada performans göstermek. Hem takımın hem de benim performansım önemli" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hafta içinde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldukları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kendileri için zor geçtiğini belirten Singo, "Bugün sahaya çıkıp, kendimiz göstermek istiyorduk. İyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Bugün Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir ikili olduk. Takım olarak da iyi oynadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Takıma yardım etmek için buradayım"

Hem sağ bek pozisyonunda hem de stoperde oynayabildiğinin altını çizen 24 yaşındaki oyuncu, "Benim için mevki fark etmiyor. Hoca ne derse ben ona göre oynarım. Ben, sadece takıma yardım etmek için buradayım" diye konuştu.

"Uzun zamandır buradaymışım gibi bir hava var"

Adaptasyon sürecinin iyi geçtiğinin altını çizen Wilfried Singo, "Takım arkadaşlarım, bana çok iyi yaklaşıyor. Uzun zamandır buradaymışım gibi bir hava var. Umarım bunun sonucunda Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alırız" cümlelerine yer verdi.

"Benim için önemli olan sahada performans göstermek"

Singo, transferi için ödenen yüksek bonservis miktarının kendisinde baskı oluşturmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Benim için önemli olan sahada performans göstermek. Hem takımın hem de benim performansım önemli. Transfer dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşuyor. Çok daha iyi olacağım."

"Fiziği geliştirmek için çalışmak gerekiyor"

Fiziği ile ilgili de konuşan Fildişi Sahilli oyuncu, "Çalışmak lazım. Fiziği geliştirmek için çalışmak gerekiyor. Saha içerisinde fiziği iyi olan hücum oyuncuları oluyor. Siz iyi çalıştıktan sonra da gerisi geliyor" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL