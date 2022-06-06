Warriors, NBA finaline denge getirdi - Haberler

Warriors, NBA finaline denge getirdi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-88 yenen Golden State Warriors, seride durumu 1-1 yaptı. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-88 yenen Golden State Warriors, seride durumu 1-1 yaptı. Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics ile karşılaştığı serinin 2. maçını, 3. çeyrekteki etkili (35-14) performansıyla kazandı. Ev sahibi Warriors'ı galibiyete, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry taşıdı. Kenardan oyuna giren Jordan Poole ise17 sayılık katkıda bulundu. Yüzde 37,5 saha içi isabet oranıyla maçı tamamlayan Celtics'te Jayson Tatum 28 sayı, 6 ribaunt, Jaylen Brown da 17 sayı, 6 ribauntla mücadele etti. Serinin 3 ve 4. karşılaşması Celtics'in sahasında oynanacak. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Golden State Warriors Boston Celtics Spor Haberler

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