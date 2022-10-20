Üye Girişi
Haberi Paylaş

Wanda Nara'yı çok çabuk unuttu! Icardi, Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açıyor

Spor Haberleri

Wanda Nara'yı çok çabuk unuttu! Icardi, Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açıyor

Eşi Wanda Nara ile yolları ayıran Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Kim Kardashian'ın sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmesi yeni bir aşk dedikodusunu gündeme getirdi. Arjantinli yıldızın, Kardashian ile flört etmeye başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra bomba bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

KARDASHIAN'IN FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİ

Mauro Icardi'nin Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Arjantinli yıldızın, Kardashian'ın sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmesi ise bu iddiaları güçlendirdi.

Wanda Nara'yı çok çabuk unuttu! Icardi, Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açıyorKim Kardashian

"BEN DELİ DEĞİLİM"

Arjantin'de bulunan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın, Arjantinli şarkıcı L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Kısa süre önce bir açıklama yapan yıldız golcü, Wanda Nara ile ayrılı sonrası "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum." ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara'yı çok çabuk unuttu! Icardi, Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açıyorWanda Nara / L-Gante

Wanda Nara'yı çok çabuk unuttu! Icardi, Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açıyorIcardi-Wanda Nara

Haberler.com - Spor

Kim Kardashian Mauro Icardi Wanda Nara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title