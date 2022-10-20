Wanda Nara'yı çok çabuk unuttu! Icardi, Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açıyor

Eşi Wanda Nara ile yolları ayıran Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Kim Kardashian'ın sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmesi yeni bir aşk dedikodusunu gündeme getirdi. Arjantinli yıldızın, Kardashian ile flört etmeye başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra bomba bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

KARDASHIAN'IN FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİ

Mauro Icardi'nin Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Arjantinli yıldızın, Kardashian'ın sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmesi ise bu iddiaları güçlendirdi.

Kim Kardashian

"BEN DELİ DEĞİLİM"

Arjantin'de bulunan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın, Arjantinli şarkıcı L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Kısa süre önce bir açıklama yapan yıldız golcü, Wanda Nara ile ayrılı sonrası "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum." ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara / L-Gante

Icardi-Wanda Nara