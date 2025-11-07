Haberler

Wanda Nara skandalında ortaya çıkan gerçek: Mafya Icardi'nin peşine düştü
Güncelleme:
Futbol dünyasının en çok konuşulan skandallarından biri olan Wanda Nara-Mauro Icardi-Maxi Lopez üçgeni, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Arjantinli eski futbolcu Gonzalo Bergessio, o döneme ilişkin yaptığı açıklamada, Sicilya mafyasının o dönem Maxi Lopez'e, Icardi'ye karşı intikam teklifinde bulunduğunu iddia etti.

  • Sicilya mafyasının Maxi Lopez'e Mauro Icardi'ye karşı intikam teklifinde bulunduğu iddia edildi.
  • Maxi Lopez'in mafyanın teklifini reddettiği ve Icardi'nin hayatını kurtardığı belirtildi.
  • Bir başka iddiaya göre tanınmış bir suç figürü Icardi'nin takımdan ayrılmasını zorladı.

2008 yılında evlenen Maxi Lopez ve Wanda Nara çifti, 2013'te Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile yaşanan yasak aşk skandalı sonrası yollarını ayırmıştı. Bu olay, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmış, 2014'te ise Wanda Nara ve Icardi evlenmişti.

Skandalın yankıları yıllar sonra yeniden alevlendi. Arjantinli eski futbolcu Gonzalo Bergessio, Sicilya mafyasının o dönem Maxi Lopez'e, Icardi'ye karşı intikam teklifinde bulunduğunu iddia etti.

"MAXI ONUN HAYATINI KURTARDI"

Bergessio, DSports Radio'daki Más de una Copa programında yaptığı açıklamada, "Maxi'ye dediler ki: 'İsterseniz o adamı biz takip edelim.' Maxi ise, 'Hayır, hayır, bu iş burada bitsin' dedi" ifadelerini kullandı.

Bergessio, olayın bizzat tanığı olduğunu belirterek, "Oradaydım, kimse bana anlatmadı. Gerçekten onu yakalamaya gitmek istiyorlardı. Maxi onun hayatını kurtardı mı derseniz, kelimenin tam anlamıyla evet" dedi.

İKİNCİ TANIKTAN ŞOK İDDİA

Bir başka futbolcu Pablo Alvarez de Bergessio'nun iddialarını doğruladı. Alvarez, tanınmış bir yerel suç figürünün, Icardi'nin sözleşmesini yenilemeden doğrudan takımdan ayrılmaya zorladığını öne sürdü.

YILLAR GEÇSE DE SKANDAL BİTMEDİ

Her ne kadar Wanda Nara ile Icardi'nin evliliği 2025'te sona erse de, bu yasak aşk hikayesi futbol dünyasının hafızasına kazındı. Şimdi ise, aradan geçen yıllara rağmen ortaya çıkan bu mafya bağlantılı iddialar, olayı yeniden manşetlere taşıdı.

