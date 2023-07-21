Wanda Nara sinyali verdi! Paylaşımdaki detayı gören Galatasaraylılar yerinde duramıyor

Galatasaraylı taraftarların imzası için gün saydığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı camiaya sinyali verdi. Wanda'nın paylaşımında Icardi'nin Galatasaray tişörtü giymesi yıldız futbolcunun Türkiye'ye geleceği yönünde yorumlandı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi için bekleyişlerini sürdüren Galatasaray taraftarları, Wanda Nara'nın yaptığı paylaşımdaki detayı fark ederek transfer beklentilerini artırdı.

TARAFTARLAR HEYECENLANDI

Süper Lig devi Galatasaray'ın merakla beklediği Mauro Icardi için eşi Wanda Nara'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Nara'nın yaptığı bu paylaşımlar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

İşte Wanda'nın o paylaşımları;