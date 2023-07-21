Üye Girişi
Haberler

Wanda Nara sinyali verdi! Paylaşımdaki detayı gören Galatasaraylılar yerinde duramıyor

Spor Haberleri

Galatasaraylı taraftarların imzası için gün saydığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı camiaya sinyali verdi. Wanda'nın paylaşımında Icardi'nin Galatasaray tişörtü giymesi yıldız futbolcunun Türkiye'ye geleceği yönünde yorumlandı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi için bekleyişlerini sürdüren Galatasaray taraftarları, Wanda Nara'nın yaptığı paylaşımdaki detayı fark ederek transfer beklentilerini artırdı.

TARAFTARLAR HEYECENLANDI

Süper Lig devi Galatasaray'ın merakla beklediği Mauro Icardi için eşi Wanda Nara'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Nara'nın yaptığı bu paylaşımlar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

İşte Wanda'nın o paylaşımları;

Wanda Nara sinyali verdi! Paylaşımdaki detayı gören Galatasaraylılar yerinde duramıyor

Wanda Nara sinyali verdi! Paylaşımdaki detayı gören Galatasaraylılar yerinde duramıyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title