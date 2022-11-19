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Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den bomba yorum

Spor Haberleri

Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den bomba yorum

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanan Wanda Nara, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ayna karşısından cesur bir paylaşım yapan Wanda'nın gönderisinin altına Icardi'nin bıraktığı yorum olay oldu.

Mauro Icardi, Wanda Nara'dan bir türlü ayrılamıyor. Geçtiğimiz günlerde Icardi'den resmen boşandığını açıklayan Wanda Nara, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

ORTALIK YIKILDI

Ayna karşısından cesur bir paylaşım yapan Wanda Nara'ya adeta etkileşim yağdı. Mauro Icardi de bu gönderinin altına yorum bıraktı.

Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den bomba yorum

"HER GEÇEN GÜN DAHA GÜZEL"

Wanda, "Hey nasıl gidiyor" notuyla video paylaştı. Mauro Icardi de bunun altına , "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel" yorumunu bıraktı. Icardi'nin kullandığı emojiler de dikkat çekti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Spor Haberler

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