Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Özlem Gürses için tutuklanma talebi
Gözaltındaki Özlem Gürses'i şimdilik ifadesi de kurtaramadı
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara, aldatma iddialarıyla gündeme geldi. Şimdilerde Sivasspor'da forma giyen Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Nara'nın kocasıyla birliktelik yaşadığını ve bu durumu kanıtlayacak kamera kayıtlarına sahip olduğunu iddia etti.

Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Çalkantılı dönemde bir açıklamada Simona Guatieri'den geldi.

Şimdilerde Sivasspor'da forma giyen futbolcu Keita Balde'nin eski eşi Guatieri "Keita ile Wanda görüşüyordu. Nara kocamla yatmış. Elimde kamera kayıtları var" dedi.

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış

Guatieri, Bake of Famosos'un sunucusu, Mitre Live'a verdiği röportajda eski eşi Balde ile Wanda Nara'nın görüştüklerini gösteren kamera kayıtlarının elinde olduğunu öne sürdü.

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmışKeita Balde

"DELİLLER VAR"

Guatieri "Keita ile mayıs 2022'de evlendim. Bir rüyada gibiydim ama her şey o gün sona erdi. O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin Keita ile birlikte olduğunu söyledi" diyen Guatieri "Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak kanıtlar" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın kendisine Balde ile birlikte Dubai'den fotoğraflar gönderdiğini de söyleyen Guatieri, "Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar" dedi.

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
img

Palandöken'de çığ faciası! Ağır yaralanan milli sporcu kurtarılamadı
img

Guardiola'ya bir şok daha
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

Dünyanın en ünlü motor markaları 1. Japonya - Kavasaki 2. ABD - Harley Davidson 3. Arjantin - Wanda Nara

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Elinde görüntü olupta yayınlamayan haindir alçaktır :))))

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaysun:

Körle yatan şaşı kalkar. Sen arkadaşının karısını çalarsan, ömür boyu özel hayatında kaybedersin.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gündüz:

Bu icardi tam bir kavatmış ya la.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehti Parlak:

Yazik ya , tam benimle’de yatacakken ülkeden ayrilmis . Motorindan megergi yag akiyormus hep . Bu kadin erkegim diyen herkesi rezil etti ve edecek ! Bunun için yaraldilmis !

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPunisher null:

Honda da ne oliii kuranda da gecmiiii :))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTAKAR YUS:

EN BÜYÜK MOTOR,BİNİCİSİNE HAYIRLI OLSUN SKE SKE BİNSİN

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMühendis Selo:

o....nun tövbesi yar...ğı görene kadardır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudiler, kanlı saldırıdan önce Almanya'yı defalarca uyarmış
Saldırganın ülkesi, Almanya'yı defalarca uyarmış
Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
Fransız gazeteci, merak edilen soruyu Bakan Fidan'a açıkça sordu
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Aralık Ödemiş, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 22-23 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.