Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış

Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Çalkantılı dönemde bir açıklamada Simona Guatieri'den geldi.

Şimdilerde Sivasspor'da forma giyen futbolcu Keita Balde'nin eski eşi Guatieri "Keita ile Wanda görüşüyordu. Nara kocamla yatmış. Elimde kamera kayıtları var" dedi.

Guatieri, Bake of Famosos'un sunucusu, Mitre Live'a verdiği röportajda eski eşi Balde ile Wanda Nara'nın görüştüklerini gösteren kamera kayıtlarının elinde olduğunu öne sürdü.

Keita Balde

"DELİLLER VAR"

Guatieri "Keita ile mayıs 2022'de evlendim. Bir rüyada gibiydim ama her şey o gün sona erdi. O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin Keita ile birlikte olduğunu söyledi" diyen Guatieri "Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak kanıtlar" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın kendisine Balde ile birlikte Dubai'den fotoğraflar gönderdiğini de söyleyen Guatieri, "Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar" dedi.