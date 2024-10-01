Wanda Nara, 'Bugün nasıl hissediyorsun?' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara yine gündemden düşmüyor.

Sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtlayan Nara, yaptığı hareketle yine ağızları açık bıraktı. Bir takipçisinin "Bugün nasıl hissediyorsun?" sorusuna "Mutlu" notunu düşen Wanda Nara tişörtünü kaldırıp göğüslerini göstererek yanıt verdi.