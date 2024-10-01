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Wanda Nara, "Bugün nasıl hissediyorsun?" sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara, takipçisinin 'Bugün nasıl hissediyorsun?' sorusuna tişörtünü kaldırarak yanıt verdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara yine gündemden düşmüyor.

Sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtlayan Nara, yaptığı hareketle yine ağızları açık bıraktı. Bir takipçisinin "Bugün nasıl hissediyorsun?" sorusuna "Mutlu" notunu düşen Wanda Nara tişörtünü kaldırıp göğüslerini göstererek yanıt verdi.

Wanda Nara, 'Bugün nasıl hissediyorsun?' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi

Wanda Nara,
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (10)

Koray GENÇ:

Buna eşşeğinki lazım anca doyar

42
0
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Turkuaz Türk:

gavat qcardi

22
7
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Can Reno:

seevim kooş

24
3
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Onur Güleç:

tam o..... ya bu

22
0
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Erol Kahraman:

kaşar

3
0
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Ülkücü Gençlik:

gassarayın yengesi değil mi bu

3
0
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Aziz Dağ:

GALATASARAY lılar namus elden gidiyor

1
0
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Abdullah DÖKMECİ:

Güzel cevap

0
0
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Tunç Tunçelli:

Azgınım diyor

0
0
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suskun çocuk null:

diyecek bisey bulamiyorum

0
0
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