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Wanda Nara borç batağındaymış

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara'nın borç batağında olduğu iddia edildi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Nara'nın yüklü miktarda borcu bulunuyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara için yeni iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan iddiaya göre Wanda Nara borç batağında.

"BORÇ BATAĞINDA" İDDİASI

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmuyor. İkili geçtiğimiz günlerde aynı anda İstanbul'a gelmişti. Wanda Nara ödül alırken Icardi derbiyi izlemişti. Fakat Icardi bir sürpriz yaparak İstanbul turunda sevgilisi China Suarez'e yer vermişti.

Wanda Nara borç batağındaymış

Boşanma aşamasında olan Wanda Nara ve Icardi cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Wanda Nara'nın büyük bir borç batağında olduğunu yazdı.

Latorre, Nara'nın büyük bir borç batağında olduğunu ve bu borcun büyük bir kısmının mahkemelere ait olduğunu ileri sürdü. Gazeteci Latorre, "Wanda 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara borç batağındaymış
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

BORCUNU ÖDEYECEK ÇOK İŞ ADAMI VARDIR

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

başladı wanda nara haberleri

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Haber YorumlarıBeyinsizlerle Mücadele Başkanı:

Gs'lilerin yengesi Wanda Nara'nın borçlarını, elbette yine Gs'lileri gavat topçusu İcardi ödeyecek. İkisi de hayatını yaşıyor, Gs'liler de iki story görünce yalamaya devam ediyor. Siz yalamaya devam edin, iyi yiyorlar paranızı :D

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Haber Yorumlarıhayırlısı:

Ödemenin bir yolunu bulur o.

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