Üye Girişi
Haberler

Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımının başına geçiyor

Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımının başına geçiyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, kötü giden sonuçlar üzerine teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Ege ekibi, Taşdemir'in yerine son olarak Hatayspor'u çalıştıran ve şimdilerde yorumculuk yapan Volkan Demirel'i getirmeyi planlıyor. Demirel ile görüşmelere başlandı.

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de de kötü sonuçların ardından sürpriz bir karar alındı. Sports Digitale'nin haberine göre Ege ekibi, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırma kararı aldı.

YENİ ANTRENÖR VOLKAN DEMİREL OLABİLİR

Söz konusu habere göre Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Volkan Demirel ile görüşmeye başladı.

Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımının başına geçiyor

2022'nin eylül ayında Hatayspor'un başına geçen Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi, 2024'ün mayıs ayında ise kulüpten ayrılmıştı. Demirel, mayıs ayından bu yana takım çalıştırmıyor.

Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımının başına geçiyor

BODRUM FK NE DURUMDA?

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, son lig maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Ege temsilcisi ligde üç maçtır galip gelemiyor. Bodrum FK ligde 10 puanla 13. sırada yer alıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Trendyol Süper Lig İsmet Taşdemir Volkan Demirel Hatayspor Bodrum Futbol Spor Ege

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

Narin'in ağabeyi kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500

Yorumlar (2)

alper zerey null:

fenevin 3 puan garanti

0
3
yanıtYanıtla
MR CAMEL:

volkan dan teknık adam olmaz iyi kaleci olur ama teknık adam olmaz bizim ülkede emekli futbolcuların hepsi teknık adam yasa yorumcu oluyor amk

0
3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.