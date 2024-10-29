Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımının başına geçiyor

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de de kötü sonuçların ardından sürpriz bir karar alındı. Sports Digitale'nin haberine göre Ege ekibi, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırma kararı aldı.

YENİ ANTRENÖR VOLKAN DEMİREL OLABİLİR

Söz konusu habere göre Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Volkan Demirel ile görüşmeye başladı.

2022'nin eylül ayında Hatayspor'un başına geçen Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi, 2024'ün mayıs ayında ise kulüpten ayrılmıştı. Demirel, mayıs ayından bu yana takım çalıştırmıyor.

BODRUM FK NE DURUMDA?

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, son lig maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Ege temsilcisi ligde üç maçtır galip gelemiyor. Bodrum FK ligde 10 puanla 13. sırada yer alıyor.