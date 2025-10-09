Volkan Demirel Süper Lig'e geri mi dönüyor? Kayserispor'dan açıklama

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından gündeme Volkan Demirel gelmişti. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, bu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

VOLKAN DEMİREL İDDİALARI YALANLANDI

Sosyal medyada, Kayserispor'un Volkan Demirel ile kısa bir süre içerisinde görüşeceği iddialarına cevap veren Nurettin Açıkalın, "Teknik direktörlük konusunda Volkan Demirel ile ilgili çıkan iddialar doğru değil." dedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 8 maça çıkan Kayserispor, bu maçlarda 5 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde şu ana kadar galibiyeti olmayan tek takım olarak yer alıyor.