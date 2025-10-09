Haberler

Volkan Demirel Süper Lig'e geri mi dönüyor? Kayserispor'dan açıklama

Volkan Demirel Süper Lig'e geri mi dönüyor? Kayserispor'dan açıklama
Süper Lig ekibi Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşanmasının ardından ismi Sarı-kırmızılı kulüple geçen Volkan Demirel için Başkan Nurettin Açıkalın açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel iddialarını yalanlayan Açıkalın, "Teknik direktörlük konusunda Volkan Demirel ile ilgili çıkan iddialar doğru değil.'' dedi.

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından gündeme Volkan Demirel gelmişti. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, bu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

VOLKAN DEMİREL İDDİALARI YALANLANDI

Sosyal medyada, Kayserispor'un Volkan Demirel ile kısa bir süre içerisinde görüşeceği iddialarına cevap veren Nurettin Açıkalın, "Teknik direktörlük konusunda Volkan Demirel ile ilgili çıkan iddialar doğru değil." dedi.

Volkan Demirel Süper Lig'e Dönüş Mü Yapıyor? Kayserispor'dan Açıklama

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 8 maça çıkan Kayserispor, bu maçlarda 5 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde şu ana kadar galibiyeti olmayan tek takım olarak yer alıyor.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
Kayserispor feneli bir hocayla çalışmaz ters gelir

