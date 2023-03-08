Volkan Demirel sahalara geri dönüyor! MKE Ankaragücü ile görüşme gerçekleştirecek

Deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da futbolcular farklı takımlara dağılırken, teknik direktör Volkan Demirel'e de talip çıktı. MKE Ankaragücü'nün deneyimli hoca ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisinin en çok hissedildiği illerin başında gelen Hatay'da birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan felaket sonrası Hatayspor ligden çekilme kararı alırken, bordo-beyazlı kulübün birçok futbolcusu farklı kulüplere gitti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ise sürpriz bir talip çıktı.

ANKARAGÜCÜ, VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞECEK

Fanatik'te yer alan habere göre, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e MKE Ankaragücü talip oldu. Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Ankara temsilcisi, deneyimli hoca ile görüşme gerçekleştirecek.

SEDAT AĞÇAY TAKIMIN BAŞINA GEÇMİŞTİ

MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan ile yolları ayırmasının ardından futbolu yeni bırakan Sedat Ağçay'ı takımın başına getirmişti. Sarı-lacivertli ekibin, Ağçay'a rağmen yeni hoca arayışında olduğu iddia edildi.