Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek

Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar

Volkan Demirel: 'Puan önemli ama skora ihtiyacımız var'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, takımın skora ihtiyacı olduğunu ve transfer yapılması gerektiğini belirtti.

- Volkan Demirel : "1 puan bizim için önemli ama skor yapmaya ihtiyacımız var"

GAZİANTEP - Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "1 puan bizim için önemli ama skor yapmaya ihtiyacımız var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkan Demirel, "Oyunla alakalı fazla şey söylemek istemiyorum. Hep zorluk çektiğimiz, üretmeye, yerleşmeye çalıştığımız ataklarda, yeşertmeye çalıştığımız ataklarda tercihsel seçeneklerde istediklerimizi yapamadık. Bunlar bizim skor yapmamızı engelliyor. Bugün evet savunma olarak belki iyi bir iyi uyum göstergesi oldu, gol yemedik deplasmanda. Antep deplasmanda 1 puan almak önemli bir durum ama benim skor yapmaya ihtiyacım var. Bu geçmiş maçlarda da karşımıza çıktı. O maçlarda da karşımıza çıktı. Bu transfer döneminde takviye yapacağımız oyuncularla kaliteyi biraz daha yukarı çekeceğimizi umuyorum. Oyunumuzda eksiğimiz yok mu? Elbetteki var. Ama oyunu bir yere kadar çekmeye çalışıyoruz defans anlamında ama hücum anlamında biraz daha beceri ve yetenek istiyor. Ne yazık ki. Bizim oyunumuzda defansa çekilmek yok. Tam tersine elimizdeki bütün ön elemanları ve oyuncuları sokmaya çalıştık. Yani bizim kafamızda böyle bir şey yok. Bizim kafamızda tamamen kazanmak vardı. Ama oyuncuların maçı kaybetmeme psikolojisi ister istemez takımı biraz geriye doğru itiyor. Ama biz yapabildiğimiz tüm hücum hamlelerini yaptık" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.

"Alt sıralardan kurtulmak için en az 4-5 transfer lazım"

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya da cevap veren Demirel, "4-5 transfer yapmamız lazım, bu bir gerçek. Yeni transferlerden birini kullandık ama o da fiziksel olarak henüz hazır değil. Daha ilk maçı 60-65 dakika oynatmayı düşünüyordum ama 80-85 dakika oynadı. Birkaç daha bireysel yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum" diye cevap verdi.

Volkan Demirel: 'Puan önemli ama skora ihtiyacımız var'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Spor
img

Premier Lig tarihine geçen maç
img

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
img

Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti
Canlı anlatım! İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.