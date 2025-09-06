Volkan Demirel'in Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı tek kelimelik not gündem oldu
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, eski başkanı Aziz Yıldırım ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Volkan Demirel'in paylaşımına yazdığı ''Babadır!'' kelimesi kısa sürede gündem oldu.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde tercümanlık görevi yapan Deniz Sarıtaç, dünyaevine girdi.
BİRÇOK EFSANE İSİM DÜĞÜNE KATILDI
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aziz Yıldırım ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Deniz Sarıtaç'ın düğününde bir araya geldi. Volkan Demirel başta olmak üzere Fenerbahçeli birçok eski futbolcu da düğünde yer aldı.
VOLKAN DEMİREL'DEN AZİZ YILDIRIM PAYLAŞIMI
Şimdilerde teknik direktörlük ve spor yorumculuğu yapan Volkan Demirel, eski başkanı Aziz Yıldırım ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Volkan Demirel, bu paylaşımına 'Babadır!' notunu ekledi. Volkan Demirel'in bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşılarak gündem oldu.
İşte Volkan Demirel'in o paylaşımı;