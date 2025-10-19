Haberler

Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Galatasaray'ın deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Volkan Demirel, rakiplerin Galatasaray'dan nasıl puan alacağını da açıkladı. Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Kompakt bir oyun, Galatasaray'ı çok bozan bir oyun. Ben bunu geçmişte çok dile getirdim Kompakt oyunla birlikte teması sokarsan puan alabilirsin.'' dedi.

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maçı NOW Spor ekranlarında değerlendirdi.

''KONTROL ALTINA ALDIĞI MAÇ DEĞİLDİ''

Galatasaray'ın iyi oynamadığı maçları da kazanma özelliğinin olduğunu aktaran Volkan Demirel, "Rakibi yığdığı, oyunu kontrol altına aldığı bir maç değildi.'' dedi.

''VARLIK GÖSTEREMEDİ''

RAMS Başakşehir'in rakibine hiçbir karşılık veremediğini dile getiren Volkan Demirel, " Başakşehir'in kadro yapısı, maçın orada olması ve Galatasaray'ın rotasyonlu bir kadro çıkması nedeniyle "Galatasaray sorun yaşar mı?" diye düşündüm ama Başakşehir, Galatasaray'a karşı bir varlık gösteremedi. Başakşehir bugün biraz daha puan alma oyununu oynadı gibi geldi." şeklinde konuştu.

''ÇOK FARKLI ŞEYLER OLABİLİR''

Volkan Demirel, Galatasaray'ın gelecek fikstürüne de değinerek, "Galatasaray önümüzdeki iki haftada içeride oynuyor. Kocaeli'ye gidiyor. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe... 5 haftada çok farklı şeyler olabilir.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'I BOZAN OYUN''

Galatasaray'dan puan almanın formülünü de veren Volkan Demirel, "Kompakt bir oyun, Galatasaray'ı çok bozan bir oyun. Ben bunu geçmişte çok dile getirdim. Galatasaray ne zaman uzun topa dönse top kayıpları fazlalaşıyor. Bunun örnekleri var. Kompakt bir oyunla Galatasaray'dan puan alma şansın yüksek. Hele kendi sahanda oynuyorsan. Kompakt oyunla birlikte teması sokarsan Galatasaray'dan puan almak olabilecek bir durum bence." yorumlarında bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı

CHP kongresinde ortalık fena karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.