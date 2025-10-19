Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maçı NOW Spor ekranlarında değerlendirdi.

''KONTROL ALTINA ALDIĞI MAÇ DEĞİLDİ''

Galatasaray'ın iyi oynamadığı maçları da kazanma özelliğinin olduğunu aktaran Volkan Demirel, "Rakibi yığdığı, oyunu kontrol altına aldığı bir maç değildi.'' dedi.

''VARLIK GÖSTEREMEDİ''

RAMS Başakşehir'in rakibine hiçbir karşılık veremediğini dile getiren Volkan Demirel, " Başakşehir'in kadro yapısı, maçın orada olması ve Galatasaray'ın rotasyonlu bir kadro çıkması nedeniyle "Galatasaray sorun yaşar mı?" diye düşündüm ama Başakşehir, Galatasaray'a karşı bir varlık gösteremedi. Başakşehir bugün biraz daha puan alma oyununu oynadı gibi geldi." şeklinde konuştu.

''ÇOK FARKLI ŞEYLER OLABİLİR''

Volkan Demirel, Galatasaray'ın gelecek fikstürüne de değinerek, "Galatasaray önümüzdeki iki haftada içeride oynuyor. Kocaeli'ye gidiyor. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe... 5 haftada çok farklı şeyler olabilir.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'I BOZAN OYUN''

Galatasaray'dan puan almanın formülünü de veren Volkan Demirel, "Kompakt bir oyun, Galatasaray'ı çok bozan bir oyun. Ben bunu geçmişte çok dile getirdim. Galatasaray ne zaman uzun topa dönse top kayıpları fazlalaşıyor. Bunun örnekleri var. Kompakt bir oyunla Galatasaray'dan puan alma şansın yüksek. Hele kendi sahanda oynuyorsan. Kompakt oyunla birlikte teması sokarsan Galatasaray'dan puan almak olabilecek bir durum bence." yorumlarında bulundu.