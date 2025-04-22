Volkan Demirel'den Ali Koç sorusuna cevap: Fenerbahçe'ye geleceğim

Son olarak Süper Lig ekibi Bodrum FK'da görev yapan genç teknik direktör Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalına geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Demirel, gelecek dönemde Fenerbahçe'de görev alıp almayacağıyla ilgili soruya cevap verdi.

''ŞU ANDA FENERBAHÇE'DE ÇALIŞIRIM''

"Ali Koç yönetimi sizinle çalışmak ister mi?" şeklindeki soruya cevap veren genç teknik adam, "Mourinho ilk geldiğinde burada başarılı olamaz dedim. Bana, 'Niye teknik ekibine girmiyorsun' denildi. Benim için başka bir şey Fenerbahçe, bunu beni bilen herkes biliyor. Ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Hedefimin de ne olduğunu herkes biliyor. Ben şu anda Fenerbahçe'de çalışırım, Fenerbahçe'de çalışmam diye bir şey de demiyorum.'' dedi.

''BİR GÜN ORAYA GELECEĞİM''

Sözlerine devam eden Demirel, ''Doğru zaman ne zamansa, ben zaten bir gün geleceğim oraya. Hoca, yönetici, çalışan olarak geleceğim... Benim için Fenerbahçe'de görev yapmak başka bir şey. Ben bunu zamanında gösterdim. Kötü günde de gösterdim, iyi günde de gösterdim. Mutlu oldum, ağladım, üzüldüm, sevindim de... Ben bir gün oraya geleceğim. Ne zaman geleceğim? Doğru zaman ne zamansa o zaman. Doğru zaman ne zaman, hayat beni oraya getirecek. Fenerbahçe için benden ne istenirse her zaman yaptım, bundan sonra da yaparım. Doğru zaman ne zaman, o zaman bakıp göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.