Volkan Demirel canlı yayında açıkladı: Sadettin Saran ile görüştük

Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, NOW'da çıktığı canlı yayında Fenerbahçe'nin seçim gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"DEĞİŞİMİN GEREKTİĞİ BİR DÖNEMDİ"

Değişimin gerektiğini söyleyen Volkan Demirel, "Sadettin Başkan'a ve Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Eski başkan Ali Koç'a camianın teşekkür etmesi gerekiyor. Bir değişimin gerektiği bir döneme girmişti Fenerbahçe. Geçen sene ligin bitmesiyle başlayan böyle bir dönemin gerektiği bir Fenerbahçe vardı hem hocasıyla hem yönetimiyle. Seçim de sezon başı yapılmalıydı, teknik adam da gönderilmeliydi. Şu an teknik adam gönderildi, başkan değişti ama biraz geç oldu." dedi.

"SADETTİN SARAN İLE GÖRÜŞTÜK''

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ile görüştüklerini açıklayan Volkan Demirel, "Bu tarz karar almalar, yön vermeler, gelişler, gidişler Fenerbahçe'ye hep zarar verdi. Bir çizgi çekilmesi lazım. Bundan sonra yeni bir dönem var. Sadettin Başkan ile 3-4 aydır görüştük, konuşuyordum. Bizim söylediğimiz her şey doğru değil ama ben inanıyorum ki Sadettin Başkan başarılı olacak. Konuşmalarımızdan, dertleşmelerimizden bunu çıkardım. İnşallah da gönlüne göre bir başkanlık süreci geçirir. Fenerbahçe'yi inşallah istenen duruma getirir." ifadelerini kullandı.

"UMUYORUM AYAĞA KALKACAK"

Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkacağını umduğunu söyleyen genç teknik adam, "Fenerbahçe'nin iyiliğini, sevinciyle sevinmeyi, üzüntüsüyle üzülmeyi... Hayatın her anında, bir gün içinde bile yaşayabiliyoruz. Biz biraz ayrıştık geçmişte. Bundan sonra ayrışmalar yine olacaktır, tekrar yaşayacağız ama umuyorum ki Sadettin Başkan'ın gelmesiyle Fenerbahçe ruhu canlanacak ve ayağa kalkacaktır." sözlerini sarf etti.