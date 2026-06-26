Voleybolda 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri açıklandı
Vodafone Sultanlar Ligi 4 Ekim, SMS Grup Efeler Ligi ise 17 Ekim'de başlayacak. Fikstür çekimi 13 Ağustos'ta yapılacak.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun başlangıç tarihleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 2026-2027 sezonu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4 Ekim Pazar günü, SMS Grup Efeler Ligi'nde 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstür çekimi ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul Fişekhane'de yapılacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar