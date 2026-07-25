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Voleybolda Çin-Türkiye maçının ardından

Voleybolda Çin-Türkiye maçının ardından
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- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Her geçen gün form grafiği yükselen, isteği ve arzusu hiç düşmeyen bir takım var" "Dünyada, Avrupa'da, Uzak Doğu'da, Asya'da her yerde bize Türkiye. Bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarına dikkati çekerek, "Her geçen gün form grafiği yükselen, isteği, arzusu hiç düşmeyen bir takım var." dedi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üstündağ, sporcularla gurur duyduğunu belirterek, "Her geçen gün form grafiği yükselen, isteği ve arzusu hiç düşmeyen bir takım var. Bugün sahada, Çin karşısında setlere baktığımızda az hata yapan, maçı kazanmayı çok isteyen bir takım vardı. Geldiğimiz bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir final olacaktır, finalin de kazananı Türkiye olacaktır." dedi.

Başarılara alışkın olduklarını ifade eden Üstündağ, şunları söyledi:

"Finalde belki dünya zirvesinde yine biz olacağız. Bu şampiyonanın ardından ev sahibi olduğumuz Avrupa Şampiyonası var. Bu da bizim için ayrı bir hazırlık dönemi ve motivasyon kaynağı. Biz bunlara da alışkınız. En iyi organizasyonları düzenleyen, en büyük başarıları elde eden bir ülkeyiz. Ben voleybolcularımla, sporcularımla gurur duyuyorum. Layık olmaya, gururlandırmaya ve sürdürülebilir başarıyı elde etmeye devam edeceğiz."

Üstündağ, Türklerin dünyanın her yerinde kendilerini desteklediğini vurgulayarak, "Dünyanın her yeri Türkiye. Bize her yer Türkiye. Dünyada, Avrupa'da, Uzak Doğu'da, Asya'da her yerde bize Türkiye. Bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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