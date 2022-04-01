Voleybol yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı

AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2021-2022 faaliyet programında yer alan yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı.

ERZURUM (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2021-2022 faaliyet programında yer alan yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı.

Merkez Spor Salonu'nda başlayan grup müsabakaları 3 Nisan'da sona erecek.

Müsabakalara Erzurum Çimentospor, Sivas Gençlikspor, Malatya Çamlıca Koleji ve Tunceli Yurdumspor takımları katıldı.

Müsabakalarda ilk gün alınan sonuçlar şöyle:

Erzurum Çimentospor-Sivas Gençlikspor: 0-3

Malatya Çamlıca Koleji-Tunceli Yurdumspor: 3-0 ???????

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya, Erzurum, Sivas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title