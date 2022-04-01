Voleybol yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı
AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2021-2022 faaliyet programında yer alan yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı.
ERZURUM (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2021-2022 faaliyet programında yer alan yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı.
Merkez Spor Salonu'nda başlayan grup müsabakaları 3 Nisan'da sona erecek.
Müsabakalara Erzurum Çimentospor, Sivas Gençlikspor, Malatya Çamlıca Koleji ve Tunceli Yurdumspor takımları katıldı.
Müsabakalarda ilk gün alınan sonuçlar şöyle:
Erzurum Çimentospor-Sivas Gençlikspor: 0-3
Malatya Çamlıca Koleji-Tunceli Yurdumspor: 3-0 ???????
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor