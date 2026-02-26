Haberler

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 24. hafta maçları oynanacak

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24. hafta karşılaşmaları yarın başlıyor. Öne çıkan maçlar arasında Fenerbahçe Medicana ve Bahçelievler Belediyespor mücadelesi yer alıyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Fenerbahçe Medicana- Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

28 Şubat Cumartesi:

13.00 Beşiktaş-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

14.00 Zeren Spor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank (Cengiz Göllü)

16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe (Eczacıbaşı)

16.00 Aras Kargo-İlbank (TVF Atatürk)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
