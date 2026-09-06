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Sırbistan'dan Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya

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- Polonya: 1 - Sırbistan: 3 Sırbistan, organizasyonu üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Polonya : Wenerska, Czyrnianska, Koput, Stysiak, Lampkowska, Jurczyk (Lysiak, Szczurowska, Grabka, Damaske)

Sırbistan : Uzelac, Popovic, Boskovic, Tica, Kurtagic, Ognjenovic (Jegdic, Ivanovic, Mirkovic, Milojevic)

Setler: 21-25, 19-25, 25-15, 18-25

Süre: 109 dakika (26, 29, 27, 27)

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İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan bronz madalya müsabakasında son CEV Avrupa Şampiyonası finalisti Sırbistan ile Polonya karşılaştı.

Rakibini 25-21, 25-19, 15-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen Sırbistan, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2019'da altın, 2007, 2021 ve 2023'te gümüş madalya elde eden Sırbistan, 2015'in ardından ikinci kez bronz madalyayı ülkesine götürmüş oldu.

Kaynak: AA
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