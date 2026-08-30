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Voleybol: Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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- Son 16 turunda rakiplerine üstünlük sağlayan Yunanistan ile Sırbistan çeyrek finale yükseldi

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları başladı.

Çekya'daki Brno Sergi Merkezi'nde oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan Yunanistan ile Sırbistan çeyrek finale yükseldi.

Müsabakalarda Yunanistan Fransa'yı 3-0, Sırbistan ise Hırvatistan'ı 3-1 yendi.

Sırbistan ile Yunanistan, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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