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Slovenya, Macaristan'ı 3-0 Yendi

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2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Slovenya, Macaristan'ı 25-21, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Slovenya grubu 3 galibiyetle üçüncü bitirirken, Macaristan 5 mağlubiyetle son sırada kaldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Slovenya : Pavlovic Mori, Lorber Fijok, Milosic, Pucelj, Sillah, Planinsec (Donko, Filipic, Godec, Frelih, Cvijic, Koren, Velikonja Grbac, Haluzan Sagadin)

Macaristan : Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss, Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak (Kertesz, Szalai, Eszter Zsombok, Nora Kiss, Pampuch, Luca Nemeth, Fekete, Anna Zsombok)

Setler: 25-21, 25-19, 25-16

Süre: 85 dakika (30, 28, 27)

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Slovenya, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Slovenya, 3 galibiyetle grubunu üçüncü sırada bitirdi. Macaristan ise 5 mağlubiyetle A Grubu'nu son sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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