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Letonya, Macaristan'ı 3-2 Devirdi

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- Letonya: 3 - Macaristan: 2

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Letonya : Rita, Dolotova, Neciporuka, Struka, Levinska, Jurdza (Grundmane, Kramena, Dambrehte, Vagele)

Macaristan : Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak, Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss (Kertesz, Luca Nemeth, Eszter Zsombok, Pampuch, Nora Kiss)

Setler: 25-22, 18-25, 21-25, 33-31, 15-13

Süre: 159 dakika (36, 27, 31, 45, 20)

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Bu sonuçla Letonya, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Macaristan ise A Grubu'ndaki 4. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
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