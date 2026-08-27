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Polonya Almanya'yı 3-0 Geçti, Grubunda 4'te 4 Yaptı

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CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Polonya, Almanya'yı setlerde 25-19, 25-23 ve 26-24 ile 3-0 mağlup etti. Polonya grupta dördüncü galibiyetini alırken, Almanya üçüncü yenilgisini yaşadı. Polonya yarın Türkiye ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Predrag Balandzic (Sırbistan)

Polonya : Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Czyrnianska, Szczurowska, Grabka, Damaske)

Almanya : Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev (Cesar, Nestler, Kohn, Orthmann, Strubbe, Jatzko)

Setler: 25-19, 25-23, 26-24

Süre: 95 dakika (31, 33, 31)

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Polonya, Almanya'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Polonya, grupta 4'te 4 yaptı. Almanya ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Polonya, organizasyonda yarın Türkiye ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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