Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı
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Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Sadettin Deneri, Tuncay SevimTürk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen)VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Bajema, Buket Gülübay)
Setler: 18-25, 20-25, 25-23, 8-25
Süre: 94 dakika (23, 24, 28, 19)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.
İkinci müsabaka, 9 Mayıs Salı günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023