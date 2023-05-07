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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı

Spor Haberleri

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Sadettin Deneri, Tuncay SevimTürk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen)VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Bajema, Buket Gülübay)

Setler: 18-25, 20-25, 25-23, 8-25

Süre: 94 dakika (23, 24, 28, 19)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

İkinci müsabaka, 9 Mayıs Salı günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor

Naz Aydemir Akyol Zeynep Demirel Burhan Felek Çağla Akın Spor Haberler

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