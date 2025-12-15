Haberler

Voleybol: Haftanın programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11'inci ve 12'nci hafta karşılaşmaları için maç programı belirlendi. Maçlar, yarın ve 17 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 11'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Gaziantep Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şahinbey)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Ünye)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor (İBB Cebeci)

18.00 Halkbank- Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Altekma-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Atatürk)

Vodafone Sultanlar Ligi

17 Aralık Çarşamba:

15.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)

15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)

17.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Gain)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Eczacıbaşı)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aras Kargo-VakıfBank (TVF Atatürk)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Görüntü Süper Lig'den! Maç bittiği gibi gözyaşları içinde soyunma odasına gitti

Maç bittiği gibi gözyaşları içinde soyunma odasına gitti
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
title