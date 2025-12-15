Voleybol: Haftanın programı
SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11'inci ve 12'nci hafta karşılaşmaları için maç programı belirlendi. Maçlar, yarın ve 17 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek.
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 11'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Gaziantep Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şahinbey)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Ünye)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor (İBB Cebeci)
18.00 Halkbank- Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Altekma-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Atatürk)
Vodafone Sultanlar Ligi
17 Aralık Çarşamba:
15.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)
15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)
17.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Gain)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Eczacıbaşı)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aras Kargo-VakıfBank (TVF Atatürk)