Voleybol liglerinde 8. ve 11. hafta maçları oynanacak, bir karşılaşma ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 8'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11'inci hafta karşılaşmaları yapılacak. Sultanlar Ligi'nde 29 Kasım Pazar günü oynanması planlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo maçı ise ertelendi.
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 8'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Sungurlu Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Sungurlu Mahmut Atalay)
14.00 Gebze Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor (Gebze)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma (İBB Cebeci)
19.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Galatasaray Madeş Mobilya-Gaziantep Gençlikspor (TVF Burhan Felek Vestel)
29 Kasım Pazar :
17.00 Akedaş Onikişubat Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Merkez 1)
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)
29 Kasım Pazar :
13.00 Fenerbahçe Medicana-İlbank (TVF Burhan Felek Vestel)
14.00 Zerenspor-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Göztepe Yuppo-Türk Hava Yolları (TVF Atatürk)
18.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Galatasaray Daikin (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)
19.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel)
Not: Vodafone Sultanlar Ligi'nde 29 Kasım Pazar günü oynanması planlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo maçı ertelendi.