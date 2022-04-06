Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Erdal Akıncı (Türkiye)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Menezes)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Kübra Akman)

Setler: 25-14, 25-20, 28-26

Süre: 77 dakika (22, 24, 31)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11 kazanarak finale çıktı.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Fenerbahçe Opet, coşkulu seyircisinin desteğini de arkasına alarak Naz Aydemir Akyol'un servis kullandığı bölümde 5-0 öne geçti. Guimaraes, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan VakıfBank karşısında temposunu koruyan sarı-lacivertli ekip, farkı 7 sayıya (11-4) kadar çıkararak rakibini mola almaya zorladı. Ev sahibi ekip, mola dönüşünde de rakibinin file üstü savunmasını aşamayan, kendi savunmasında büyük açıklar veren VakıfBank karşısında ilk seti 25-14 kazandı.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin 3-0 geriye düşer düşmez mola alarak oyuna müdahale etmek zorunda kaldığı ikinci sete de baskılı başlayan sarı-lacivertliler, farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 11-3. Rakibinin oyuna ağırlığını koyduğu bölümlerde bile farkın 3 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva-Vargas ikilisinin toplam 12 sayı ürettiği ikinci seti de 25-20 alarak 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet, daha dengeli başlayan üçüncü sette 4-4 beraberliğin ardından yeniden üstünlüğü ele geçirse de 9. sayıda rakibini yakalayan VakıfBank, kazandığı blok sayısıyla maçta ilk kez öne geçti: 9-10. Sarı-lacivertli ekip, büyük çekişmeye sahne olan bu bölümde Guimaraes ve Haak'ın sayılarıyla 19-17 üstünlük yakalayan rakibine 24. sayıda yakaladı. Etkili hücumlarıyla bu seti de 28-26 hanesine yazdırmayı bilen Fenerbahçe Opet, maçı altın sete götürdü.

Daha az hata yapan VakıfBank, farkı 4 sayıya kadar çıkardığı (8-12) altın seti, 15-11 kazanarak final biletini aldı.

Turnuva tarihinin 4 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan iki takımdan biri olan sarı-siyahlılar, 8. kez finale yükselme başarısını gösterdi.

VakıfBank, Süper Final maçında 22 Mayıs Pazar günü, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile karşılaşacak.