Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 10'uncu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 11'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cizre 100. Yıl)

14.00 İstanbul Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Gebze)

15.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ünye)

16.30 Spor Toto-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

15.30 Göztepe-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Atatürk)

14 Aralık Pazar:

14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker (VakıfBank)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor (Mimar Sinan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)

16.30 İlbank-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
