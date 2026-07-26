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A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de Brezilya'yı Yenerek Şampiyon Oldu

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- Türkiye: 3 - Brezilya: 1 Türkiye, organizasyonda şampiyon oldu

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye : Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack Kısal, Elif Şahin, İlkin Aydın (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)

Brezilya : Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Helena, Natinha)

Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-21

Süre: 126 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşmaya 4-1'lik üstünlükle başlayan Brezilya karşısında milli takım, hücum ve bloklardan bulduğu sayılarla 7-7 eşitliği yakaladı. Farkın 1 sayının üzerine çıkmadığı bölümün ardından Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 11-10. Etkili oyunuyla farkı 5 sayıya (22-17) kadar çıkaran Brezilya, milli takımın son bölümdeki farkı kapatma çabalarına rağmen ilk seti 25-23 kazandı.

Brezilya, ikinci sete orta hücumlardan bulduğu sayılarla 6-3 üstün başladı. Zehra Güneş'in servis, İlkin Aydın'ın ise hücum ve bloktan kazandırdığı sayılarla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayıların ardından etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 4 sayıya (15-11) çıkardı. Melissa Vargas'ın sayılarıyla 20-17'lik üstünlük yakalayan ay-yıldızlı ekip, Brezilya'nın üst üste bulduğu 3 sayıyla skorda 21-21 eşitliğe engel olamadı. Son bölümde üst üste 3 sayı bulan Türkiye, seti 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete milli takım, 5-3'lük üstünlükle başlasa da Brezilya, bloklardaki başarısıyla 5 sayılık seri yakaladı: 8-5. Karşılıklı hataların yapıldığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, 14-14'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve Brezilya'nın skor 24-24'te beraberliği yakaladığı seti Türkiye, 26-24 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Milli takım, son sete etkili başladı ve ilk 10 oyunda 6 sayılık (8-2) avantaj yakaladı. Hücumda ve savunmada etkisini artıran Brezilya, farkı 2'ye indirdi: 15-13. Melissa Vargas'ın sayılarına Ana Cristina ile cevap veren Brezilya, skoru tersine çevirerek 19-18 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Milli takımda Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brezilya'da Ana Cristina 25 sayı kaydetti.

Kaynak: AA
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