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Çin, VNL çeyrek finalinde ABD'yi 3-2 yendi

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- ABD: 2 - Çin: 3 Çin yarı finale yükselerek Türkiye'nin rakibi oldu

Salon: East Asian Games

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti)

ABD: Poulter, Avery Skinner, O'Neal, Thompson, Eggleston, Rettke (Hentz, Rodriguez, Ka'aha'aina-Torres, Samedy, Banks, Wank)

Çin: Xie, Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Guo (Mengjie Wang, Diao, Aoqian Wang, Yang, Li, Ni)

Setler: 25-15, 23-25, 20-25, 25-17, 15-13

Süre: 133 Dakika

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Çin, ABD'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin, ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde Türkiye ile eşleşti.

Yarı final karşılaşması, 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA
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