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Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi

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- Japonya: 3 - Çin: 1 Japonya, yarı finale yükseldi

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Japonya, ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun çeyrek final mücadelesinde Japonya, 25-23, 23-25, 16-25 ve 23-25 set sonuçlarıyla ev sahibini 3-1 mağlup etti.

Japonya'nın yarı finaldeki rakibi, İtalya-ABD maçının galibi olacak.

Ligde yarı final karşılaşmaları 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA
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