Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi
- Japonya: 3 - Çin: 1 Japonya, yarı finale yükseldi
2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Japonya, ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun çeyrek final mücadelesinde Japonya, 25-23, 23-25, 16-25 ve 23-25 set sonuçlarıyla ev sahibini 3-1 mağlup etti.
Japonya'nın yarı finaldeki rakibi, İtalya-ABD maçının galibi olacak.
Ligde yarı final karşılaşmaları 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Kaynak: AA