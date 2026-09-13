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Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası

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- İsviçre: 0 - Türkiye: 3

Salon: BT Arena

Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Maria de las Olas Rodriguez Machin (İspanya)

İsviçre : Kolb, Hauck, Egger, Weisigk, Lengweiler, Migge (Fischer, Jukic-Sunaric, Zeller, Maag, Schalch, Harksen)

Türkiye : Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Murat Yenipazar, Efe Bayram (Abdulsamet Yalçın, Hilmi Şahin, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mert Matic, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 23-25, 19-25, 19-25

Süre: 87 dakika (29, 31, 27)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti.

Müsabaka karşılıklı sayılarla başlarken Türkiye, Ahmet Samet Baltacı'nın servis turunda bulduğu sayılarla 2 farkla öne geçti: 6-4. Adis Lagumdzija'nın servise geçtiği bölümde avantajını sürdüren ay-yıldızlılar, çift hanelere ulaştı: 10-6. Smaçlarda üstünlük kurarak 7-2'lik seri yakalayan İsviçre'ye Türkiye, Adis Lagumdzija ile cevap verdi: 13-13. Karşılıklı sayılarla devam eden sette İsviçre, farkı 3'e kadar çıkarsa da milliler eşitliği yakaladı: 21-21. Kalan bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-23 kazandı.

İkinci sete 4 sayılık seriyle başlayan Türkiye, ilk bölümde farkı korudu: 13-9. Karşılıklı sayıların ardından farkı artıran ay-yıldızlı ekip, 5 sayılık (20-15) avantaj yakaladı. Kalan bölümde İsviçre'nin farkı kapatmasına izin vermeyen Türkiye, seti 25-19 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi.

Türkiye, üçüncü setin başında 8-3 üstünlük kurdu. Karşılıklı sayıların ardından oyunda etkisini artıran İsviçre, farkı 3'e (12-15) kadar indirdi. Art arda aldığı 3 sayıyla farkı açan Türkiye, Cafer Kirkit'in smacıyla 20'li sayılara ulaştı: 20-15. Son bölümde de iyi oynayan Türkiye, seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla ilk galibiyetini alırken İsviçre, üçüncü maçından da mağlup ayrıldı.

A Milli Takım, D Grubu dördüncü maçında yarın TSİ 20.00'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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