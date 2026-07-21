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2026 VNL Final Öncesi Santarelli'den Güç Dengesi Vurgusu

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2026 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi final etabı öncesi Makau'da düzenlenen basın toplantısında başantrenörler, güç dengelerinin yakın olduğunu ve heyecanlı bir çeyrek final beklediklerini ifade etti.

2026 Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) final etabı öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki Andaz Hotel'de düzenlenen basın toplantısına başantrenörler ile oyuncular katıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, açıklamasında güç dengelerinin birbirine çok yakın olduğunu ve çok güzel bir çeyrek finalin kendilerini beklediğini söyledi.

Voleybol şöleni yaşanacağını ifade eden Santaralli, "Umarım her takım elinden gelenin en iyisini ortaya koyar. Burada olmayı hak eden takımların mücadele edeceğini düşünüyorum." dedi.

Kanada'ya karşı "farklı bir çeyrek final" beklediklerini vurgulayan Santarelli, "Bu noktaya geldikleri için takımları, antrenörleri ve oyuncuları tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim için Kanada'ya karşı oynayacağımız farklı bir çeyrek final olacak. Gerçi son on yılda Giovanni'ye karşı belki de milyonlarca kez oynamışımdır, her zaman güzel bir rekabet ortamı oluyor. Burada olmaktan mutluyuz ve umarım en iyi voleybolumuzu sergileyebiliriz." diye konuştu.

Başantrenörlerin değerlendirmesi

Kanada Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu bizim ilk VNL finalimiz, bu yüzden burada olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Dünyanın en iyi takımlarıyla burada olmaktan gurur duyuyoruz. Her maçtan keyif almaya, her maçtan ders çıkarmaya ve mümkün olan en üst düzeyde rekabet etmeye devam etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Japonya'nın Türk Başantrenörü Ferhat Akbaş, VNL finallerinde Japonya Takımı olarak burada bulunmaktan onur duyduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Brezilya karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Brezilya bize çok şey öğreten harika bir rakip, onlara karşı oynayarak sürekli gelişim gösteriyoruz. Finallere ulaşana dek zorlu ama aynı zamanda keyifli bir süreçten geçtik, şimdi de tüm izleyiciler ve seyirciler önünde harika bir performans sergilemek için birlik olacağız."

İtalya Başantrenörü Julio Velasco, "Finallerde tüm maçlar zor ama şimdilik sadece ilk maça odaklanıyoruz. Eğer yola devam edersek ikinci maçı ondan sonra düşüneceğiz. Takımımız iyi durumda. İlk üç karşılaşmayı farklı oyuncularla oynamıştık ancak şimdi bu finalde tüm oyuncularımız kadroda bu yüzden çok mutluyuz ve hazırız." ifadelerini kullandı.

Hollanda Başantrenörü Felix Koslowski ise şunları söyledi:

"Buraya ikinci kez geliyoruz ve yine harika bir yerle karşılaşıyoruz. Makau'ya gelip katılma hakkı elde edene kadar zorlu bir süreçten geçtik. Dünyanın belki de son iki, iki buçuk yıldır en iyi takımı olan ekibe karşı oynama fırsatı yakaladık. Evet, bu bizim için büyük bir sınav olacak, yine de biz hala genç bir takımız. İtalya'dan öğreneceğimiz çok şey var, ancak elbette elimizden gelenin en iyisini yapmak ve en üst düzeyde bir performans sergilemek istiyoruz."

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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