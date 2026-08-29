Genç Erkekler Balkan Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 Yendi

20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası 1. Tur Elemeleri kapsamında Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'daki organizasyonda beşinci ve son maçına çıkan ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya'yı 25-13, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Organizasyondaki birinci maçta Belarus'u 3-0 yenen milliler, ikinci maçta Rusya'ya 3-1, üçüncü maçta Bulgaristan'a 3-0, dördüncü maçta Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından milli takım, 21-30 Temmuz 2027 tarihlerinde Hırvatistan ve Karadağ'ın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak için ocak ayında ikinci tur elemelerinde mücadele edecek.

Kaynak: AA