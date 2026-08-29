Genç Erkekler Balkan Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 Yendi
20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'daki Balkan Şampiyonası son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerken, turnuvayı 2 galibiyetle tamamladı ve ocak ayında ikinci tur elemelerinde mücadele edecek.
20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası 1. Tur Elemeleri kapsamında Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'daki organizasyonda beşinci ve son maçına çıkan ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya'yı 25-13, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Organizasyondaki birinci maçta Belarus'u 3-0 yenen milliler, ikinci maçta Rusya'ya 3-1, üçüncü maçta Bulgaristan'a 3-0, dördüncü maçta Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
Bu sonuçların ardından milli takım, 21-30 Temmuz 2027 tarihlerinde Hırvatistan ve Karadağ'ın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak için ocak ayında ikinci tur elemelerinde mücadele edecek.