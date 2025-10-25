Haberler

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Derbisi

Güncelleme:
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe, ligdeki 3 maçını da kazanarak 2. sırada yer alırken, Beşiktaş 2 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Medicana, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Caner Çildir ve Eren Balta Mandal hakem ikilisi görev yapacak.

Lige oynadığı 3 maçın üçünü de kazanarak iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, averajla 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5. sırada kendine yer buldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
