Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7. hafta maçları yarın ve 5 Kasım'da oynanacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7. hafta maçları yarın ve 5 Kasım'da oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları yarın ve 5 Kasım Perşembe günü oynanacak. Yarın Beşiktaş-Eczacıbaşı Peron İstanbul ve Vakıfbank-Türk Hava Yolları maçları, 5 Kasım'da ise Fenerbahçe Medicana-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş karşılaşması programda yer alıyor.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 7'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Yarın:
16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Muradiye)
17.00 Göztepe Yuppo-Zerenspor (TVF Atatürk)
18.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)
19.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Burhan Felek Vestel)
19.00 Vakıfbank- Türk Hava Yolları (Vakıfbank)
5 Kasım Perşembe:
14.00 Fenerbahçe Medicana-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Burhan Felek Vestel)
19.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)
Kaynak: AA