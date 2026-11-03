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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7. hafta maçları yarın ve 5 Kasım'da oynanacak

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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları yarın ve 5 Kasım Perşembe günü oynanacak. Yarın Beşiktaş-Eczacıbaşı Peron İstanbul ve Vakıfbank-Türk Hava Yolları maçları, 5 Kasım'da ise Fenerbahçe Medicana-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş karşılaşması programda yer alıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 7'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Yarın:

16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Muradiye)

17.00 Göztepe Yuppo-Zerenspor (TVF Atatürk)

18.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)

19.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 Vakıfbank- Türk Hava Yolları (Vakıfbank)

5 Kasım Perşembe:

14.00 Fenerbahçe Medicana-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA
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