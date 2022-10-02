Ellerini cebine sokan Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
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Vodafone Park'ta oynanan derbinin öncesinde ellerini cebine sokarak kale arkası tribünlerine doğru giden Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a, Beşiktaş taraftarı yoğun tepki gösterdi.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilerin yıldızı Mert Hakan Yandaş, siyah-beyazlıların taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru gidince tribünde büyük bir uğultu yükseldi.
TARAFTARLARDAN YOĞUN TEPKİ ALDI
Derbide maç başlamadan gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, maç öncesi elleri cebinde sahada kale arkası tribününe doğru yürürken siyah-beyazlı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.
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