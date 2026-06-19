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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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Voleybol FIVB Milletler Ligi Ankara etabında Çin, Fransa'yı 3-0 yenerek 5. galibiyetini aldı; Fransa ise 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay), Bernard Valentar (Slovenya)

Fransa : Selosse, Rotar, Elouga, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Fanguedou, Massuel, Stojiljkovic, Ndiaye, Schalk, Ratahiry Li, Jaegy)

Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Xie, Dong, Gong, Ni, Yuanyuan Wang)

Setler: 18-25, 17-25, 19-25

Süre: 80 dakika

Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Çin, Fransa'yı 3-0 yendi.

2026 VNL'de şu ana kadar Çin 5 galibiyet alırken Fransa 6. yenilgisini yaşadı. ???????

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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