vivo, UEFA EURO 2024'ün resmi ortağı oldu

vivo, gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek UEFA Avrupa Şampiyonası UEFA EURO 2024'ün resmi ortağı olduğunu duyurdu. Şirket, turnuvanın resmi akıllı telefon sağlayıcısı olarak hizmet verecek ve en yeni akıllı telefon teknolojilerini sergileyecek.

vivo gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek UEFA Avrupa Şampiyonası UEFA EURO 2024'ün resmi ortağı olduğunu ve turnuvanın resmi akıllı telefon sağlayıcısı olarak hizmet vereceğini duyurdu.

vivo açıklamasına göre, tüketici taleplerini odağına alarak profesyonel düzeyde fotoğrafçılığı herkes için kolay ve erişilebilir hale getiren, kullanıcılara aksiyon dolu anları yakalama olanağı tanıyan teknolojiler ve amiral gemisi akıllı telefonlar sunmayı hedefleyen şirket, UEFA EURO 2024 resmi akıllı telefonu olarak en yeni akıllı telefon teknolojilerini dünya futbol sahnesinde sergileyecek.

vivo, dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarının ilgisini çekmek ve turnuvanın heyecanını paylaşmak için UEFA ile yakın işbirliği içinde çalışacak.

İşbirliği kapsamında vivo, UEFA EURO 2024 personelini vivo amiral gemisi akıllı telefonlarla destekleyerek etkinliğin başarısına katkıda bulunacak.

Taraftarlar, vivo'nun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla özel bir şampiyona deneyimi yaşayacak. Her maç öncesinde dünyanın önde gelen bazı DJ'lerinin performansları ile taraftarların coşkusu daha da artacak, her maçın ardından vivo, UEFA işbirliği ile turnuvanın en iyi oyuncularını kutlamak üzere "Maçın Oyuncusu" töreni gerçekleştirecek.

2021'de vivo, UEFA EURO 2020'nin resmi ortağı olarak taraftarları maçlardaki tezahüratları ve neşeli anları yakalayıp paylaşmaya teşvik eden bir sosyal medya kampanyası başlattı.

Turnuvanın açılış ve kapanış törenlerinde taraftarların hazırladığı içeriklere yer verildi. vivo ayrıca, Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıl dönümü nedeniyle UEFA'ya hediye edilen turnuva tarihindeki ünlü anların unutulmaz fotoğraflarını geri yüklemek için tescilli yapay zeka teknolojisini kullandı.

Marka bazı futbol taraftarlarınca düzenlenen bir sosyal medya girişimine yanıt olarak şanslı bir taraftarın şampiyonluk finaline yaptığı rüya gezisine de sponsor oldu.