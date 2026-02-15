Haberler

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirdi. Pereira, ilk maçına Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında çıkacak. Öte yandan Nottingham Forest, Premier Lig'de tek sezonda 4 farklı teknik direktörle çalışan ilk takım olarak tarihe geçti

  • Nottingham Forest, Vitor Pereira ile 18 aylık sözleşme imzaladı.
  • Nottingham Forest, Premier Lig'de tek sezonda dört farklı teknik direktörle çalışan ilk takım oldu.
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Nottingham Forest'ı sahasında ağırlayacak.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira ile anlaştı.

VITOR PEREIRA'DAN 18 AYLIK SÖZLEŞME

Kulübün açıklamasında, Portekizli çalıştırıcıyla 18 aylık sözleşme imzalandığı belirtilerek Pereira'ya, teknik ekipte Filipe Jorge Monteiro Almeida (Yardımcı Antrenör), Luis Miguel Moreira Da Silva (Yardımcı Antrenör), Bruno Filipe Araujo De Moura (Fiziksel Performans ve Rakip Analizi Sorumlusu) ve Pedro Simao Capela Silva Lopes'in (Rakip Analisti) eşlik edeceği bilgisi verildi.

TEK SEZONDA DÖRT FARKLI TEKNİK ADAM

27 puanla 17. sıradaki Nottingham Forest, Premier Lig'de tek sezonda dört farklı teknik direktörle çalışan ilk takım olarak tarihe geçti.

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

PEREIRA VE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de daha önce iki dönem (2015-2016, 2021) görev alan Pereira'nın Avrupa sahnesinde eski takımına rakip olması bir dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran Jose Mourinho'yu akıllara getirdi. Sarı-lacivertli kulüp ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşmeye imza atan Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesinin ardından yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe'nin başında 15 ay görev yapan Mourinho, sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan Benfica ile 2 yılık sözleşme imzalamıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, 19 Şubat Perşembe günü 2021'de yollarını ayırdığı Pereira'nın ekibi Nottingham Forest'ı sahasında ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den ilk açıklama
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi

Dünyanın kilitlendiği zirve başladı! Trump'tan sürpriz hamle
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den ilk açıklama
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize