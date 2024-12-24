Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, ligin 18. haftasında 26 Aralık Perşembe günü Manchester United'a karşı oynayacakları mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Pereira, kariyeriyle ilgili çarpıcı bir itirafta da bulundu.

"KARİYERİMDE YANLIŞ ADIMLAR ATTIM"

Kariyerinde yanlış adımlar attığını ve daha erken bu lige ayak basabileceğini söyleyen Pereira, vatandaşı Ruben Amorim hakkında da övgü dolu ifadelerde bulundu. Pereira, "Amorim ile birbirimize karşı hiç oynamadık. Ondan daha yaşlıyım. Buraya çok uzun zaman sonra geldim çünkü kariyerimde belki de yanlış adımlar attım, çok daha erken gelebilirdim. Amorim; stratejik, taktiksel ve oyuncularla iletişim konusunda oldukça yetenekli bir teknik direktör. Premier Lig kariyerinde çok iyi işler yapacağına inanıyorum" dedi.

AMORIM: PEREIRA'NIN İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR OLDUĞUNU BİLİYORUM

Ruben Amorim ise Pereira'nın iyi bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Vitor Pereira, Portekiz'de çalıştı ve Porto'da iyi bir iş çıkardı. Onun iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum ve bizim şu anda zor durumda olduğumuzu biliyor. Ama maça hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ Mİ KASTETTİ?

Öte yandan Vitor Pereira'nın "Kariyerimde belki de yanlış adımlar attım, çok daha erken gelebilirdim" sözleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Pereira'nın bu açıklaması bazı kesimler tarafından Fenerbahçe'yi işaret ettiği şeklinde yorumlandı.

PEIREIRA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ

2 farklı dönemde Fenerbahçe'yi takımı çalıştıran Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında toplamda 86 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 48 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Rakip kaleleri 146 kez sarsan Pereira'nın Fenerbahçesi, kalesinde ise 94 gol gördü. Vitor Pereira, bu sonuçlarla 1.83 puan ortalaması yakalamıştı.

İLK MAÇINDA FARKLI GALİBİYET ALDI

Vitor Pereira geçtiğimiz hafta, İngiliz teknik adam Gary O'Neil'in yerine göreve getirildi ve çıktığı ilk maçta Wolverhampton, Leicester City'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Ligde zor günler geçiren ve bu galibiyetle nefes alan Wolves, 17 haftada topladığı 12 puanla 18. sırada yer alıyor ve küme düşme hattında bulunuyor.