Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, çok mutlu olduğunu söyledi. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, oyuncular ve taraftarların galibiyeti elde ettiğini belirtti.

'TAKIMDAKİ KALİTEYLE KAZANILDI BU MAÇ'

Kısa bir süre önce göreve geldiğini hatırlatan ve taktiksel anlamda takıma bir katkı sağlamadığını dile getiren Pereira, "Çok mutluyum, oyuncularım ve taraftarlar için. Bugünkü galibiyet oyuncuların ve taraftarların galibiyetiydi. Hocanın değil çünkü hoca sadece 3 gün önce geldi. Takımdaki kaliteyle kazanıldı bu maç. Özellikle ilk yarıda oyuncularım yeteneklerini ve kalitelerini organizasyonla gösterdiler." diye konuştu.

'BİR MESAJ GÖNDERMELİYDİK'

Oyuncu kalitesine çok güvendiğini aktaran Pereira, şöyle devam etti: "Bu güvenle alakalı bir şey. Oyuncularıma da söyledim. Futbol günün sonunda kazanıp kendimizle gurur duymakla alakalı. Kendinizle ilgili ifade ettikleriniz 'oraya gidip de ben buyum işte ve kendimi gösteriyorum' dediğinizde sonucu kontrol edemezsiniz tabi ama sahada yaptığımızı güvenimizi kontrol edebiliriz. En önemli şey de budur, işte bu farklılıktı. Maça başlayış şekilleri bu taktikle alakalı bir şey değil, bu mental bir durum. Onlardan mental olarak hazır olmalarını istemiştim. Bir mesaj göndermeliydik ve takım mental olarak bunu yapmaya hazır olmalıydı. Şu an ilk yarıyı oynadık, bir sonraki maç zor olacak. Ona da mental olarak hazır olmalıyız."

'HERKESİN HAZIR OLMASI GEREKİYOR'

Harika bir ilk yarı oynadıklarını aktaran Pereira, "Bu sıkışık takvimde bir sonraki maçımız önümüzdeki haftalar önemli tabi ama oyunculara vermek istediğim mesaj şuydu. Herkesin hazır olması gerekiyor. Her zaman aynı oyuncularla oynayamazsınız, o zaman enerji kaybeder istediğimiz seviyede oynayamayız. Sarı katları da beklemeniz gerekiyor, ön görmeniz önemli. Kart sınırında oyuncular da vardı ve onları çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

'BU STADYUMDA OYNAMAK İÇİN CESUR OLMANIZ GEREKİR'

Özgüvenli bir oyun oynadıklarının altını çizen Pereira, "Burada, bu stadyumda oynamak için cesur olmanız gerekir. İlk dakikadan itibaren bir mesaj göndermemiz gerekiyordu çünkü buradaki taraftarları çok iyi biliyorum. Takımıma dedim ki 'herkese bir mesaj gönderin. İlk dakikadan itibaren bu maçı kazanmak için yeterli tutkunuz olduğunu gösterin' dedim. Fenerbahçe'de sahada pekçok yetenekli ve iyi oyuncu vardı. Bir maçı analiz ederken takıma bakmalısınız. Bugün biz tutarlı bir oyun sergiledik, özellikle mental olarak." şeklinde görüş belirtti.

'FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMAK İSTER MİSİNİZ?' SORUSUNA CEVAP

Fenerbahçe ve taraftarları kalbinde taşıdığını aktaran Pereira, Fenerbahçe'de geçirdiği günleri kendisi için özel olarak tanımladı. Pereira, bir gazetecinin, "Bir gün yeniden Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna ise, "Şu an Premier Lig'deyim. Orası dünyanın en iyi ligi. Tabi bilemezsiniz. Ben buradayken kendimi bir aile ve Türk gibi hissediyordum. Çünkü aynı tutku ve ateş bende de vardı. Ben de çılgındım tıpkı Türkler gibi. Bu yüzden hala çok arkadaşım var ve bu insanları kalbimde taşıyorum." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.