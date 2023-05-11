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Vitor Pereira, Çin'de objektiflere yakalandı! Futbolseverlerin hepsi aynı soruyu soruyor

Spor Haberleri

Nisan ayında Brezilya ekibi Flamengo'dan ayrılan teknik direktör Vitor Pereira ekibi ile birlikte Çin'de görüntülendi. Fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinin ardından daha önce Çin ekibi SIPG'yi çalıştıran Portekizli hocanın, yeniden bir Çin takımının başına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Son olarak Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira, Çin'de objektiflere yakalandı.

ÇİN'E NEDEN GİTTİĞİ BİLİNMİYOR

Çin'de ekibi ile birlikte görüntülenen Vitor Pereira'nın ülkeye neden gittiği bilinmezken, Portekizli hocanın yeniden bir Çin takımını çalıştırabileceği konuşuluyor.

DAHA ÖNCE ÇİN'DE ÇALIŞTI

54 yaşındaki Vitor Pereira daha önce Çin ekibi SIPG'yi çalıştırmıştı. Portekizli hoca, burada 2.03'lük puan ortalaması tutturmuştu.

Vitor Pereira ve ekibinin Çin'de çekilen fotoğrafı:

Vitor Pereira, Çin'de objektiflere yakalandı! Futbolseverlerin hepsi aynı soruyu soruyor

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