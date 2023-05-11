Vitor Pereira, Çin'de objektiflere yakalandı! Futbolseverlerin hepsi aynı soruyu soruyor

Nisan ayında Brezilya ekibi Flamengo'dan ayrılan teknik direktör Vitor Pereira ekibi ile birlikte Çin'de görüntülendi. Fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinin ardından daha önce Çin ekibi SIPG'yi çalıştıran Portekizli hocanın, yeniden bir Çin takımının başına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.