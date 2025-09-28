Virgil van Dijk'tan Galatasaray maçı için açıklama

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, ligde Crystal Palace karşısında 90+8'de yedikleri golle aldıkları mağlubiyetin ardından konuştu. Galatasaray maçı hakkında da konuşan Hollandalı savunmacı, İstanbul'daki maçı kazanmak istediklerini söyledi.

"DIŞ DÜNYAYI DİNLEMEYİN!''

Crystal Palace'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası konuşan Van Dijk, "Şu anda en büyük zorluk sakin kalmak! Bunu birçok kez söyledim; asla çok fazla sevinmeyin ya da çok fazla üzülmeyin. Sadece çalışın ve dış dünyayı çok fazla dinlemeyin." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Kötü performans sergilediklerini söyleyen Dijk, "Performansımızdan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama özellikle de bu mağlubiyeti nasıl aldığımızla ilgili hayal kırıklığı yaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇI SÖZLERİ

34 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçıyla da ilgili konuşarak, "Endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ama hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Salı günü Türkiye'de Galatasaray'a karşı zor bir maçımız var. Bu yüzden hazır olmalıyız. O maçı kazanmak istiyoruz. Gücümüzü tekrar gösterip yolumuza emin adımlarla devam etmeliyiz.'' şeklinde konuştu.