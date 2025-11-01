Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

TFF 3. Lig'de 26 Ekim tarihinde Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan ve kırmızı-siyahlıların 5-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada viral oldu.

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARI AĞLARA TIRMANDI

Fotoğrafta, Eskişehirspor taraftarının tribünlerdeki ağlara tırmandığı an yer aldı. Bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

'BU SEVDAYA AĞ ÖRÜLMEZ, BİZ O AĞA TIRMANIRIZ'

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafla ilgili bir paylaşım yaptı. Hatipoğlu'nun paylaşımında, "Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız" ifadeleri yer aldı.