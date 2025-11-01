Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum
Afyonspor ile Eskişehirspor maçında çekilen ikonik fotoğrafa ilişkin AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız" yorumunu yaptı.
- AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyada viral olan bir fotoğraf için 'Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız' ifadesini paylaştı.
- TFF 3. Lig'de 26 Ekim'de Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan maçta Eskişehirspor taraftarının tribünlerdeki ağlara tırmandığı bir fotoğraf sosyal medyada viral oldu.
- Afyonspor, Eskişehirspor'u 5-1 mağlup etti.
TFF 3. Lig'de 26 Ekim tarihinde Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan ve kırmızı-siyahlıların 5-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada viral oldu.
ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARI AĞLARA TIRMANDI
Fotoğrafta, Eskişehirspor taraftarının tribünlerdeki ağlara tırmandığı an yer aldı. Bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.
'BU SEVDAYA AĞ ÖRÜLMEZ, BİZ O AĞA TIRMANIRIZ'
Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafla ilgili bir paylaşım yaptı. Hatipoğlu'nun paylaşımında, "Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız" ifadeleri yer aldı.