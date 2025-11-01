Haberler

Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonspor ile Eskişehirspor maçında çekilen ikonik fotoğrafa ilişkin AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız" yorumunu yaptı.

  • AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyada viral olan bir fotoğraf için 'Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız' ifadesini paylaştı.
  • TFF 3. Lig'de 26 Ekim'de Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan maçta Eskişehirspor taraftarının tribünlerdeki ağlara tırmandığı bir fotoğraf sosyal medyada viral oldu.
  • Afyonspor, Eskişehirspor'u 5-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig'de 26 Ekim tarihinde Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan ve kırmızı-siyahlıların 5-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada viral oldu.

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARI AĞLARA TIRMANDI

Fotoğrafta, Eskişehirspor taraftarının tribünlerdeki ağlara tırmandığı an yer aldı. Bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

'BU SEVDAYA AĞ ÖRÜLMEZ, BİZ O AĞA TIRMANIRIZ'

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafla ilgili bir paylaşım yaptı. Hatipoğlu'nun paylaşımında, "Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız" ifadeleri yer aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.