Benfica-Real Madrid maçı ırkçılık iddiasıyla 10 dakika durdu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maçta, Vinicius Junior'ın ırkçılık iddiası nedeniyle oyun 10 dakika durduruldu. Maçın hakemi, Brezilyalı futbolcunun iddialarını değerlendirirken ve Benfica teknik direktörünün müdahalesiyle oyun devam etti.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica- Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durdu.
Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi.
Vinicius Junior, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da araya girerek Brezilyalı futbolcuyu sakinleştirmesinin ardından karşılaşma yeniden başladı.