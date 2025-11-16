Vincenzo Montella: Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor / Haber eklendi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Öncelikle akıllı olmamız lazım. Çünkü zaten sınırdakileri biliyoruz. Kim sınırda, kim değil. Yani hepsini korumamız lazım. Mantıklı hareket etmemiz lazım. Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun bizim hedefimiz artık belli" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan'ı ağırlayan Türkiye sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Sözlerine oyuncularını tebrik ederek başlayan Montella, "Kolay bir maç olmayacağını biliyordum. Ama elimizden gelen her şeyi yaparak galibiyeti alabildik. İkinci yarı rakibimize biraz pozisyon verdik. Bu biraz beni üzdü açıkçası. Ama biz de fazladan pozisyon kaçırdık. Farklı bir skor olabilirdi. Kaan konusuna gelince çok üzüldük. Çünkü kas problemi yaşadı. O yüzden bir dahaki maçta olur mu, yarın belli olur" dedi.

'FUTBOLCULARIMIZA GÜVENİYORUZ'

Bulgaristan maçının grup sıralamasında çok önemli olmadığını belirten Montella, "Aslında sıralama konusunda grupta belki çok fark yaratmıyor. Ama bizim için çok önemli bir maçtı. Bugün de bazı futbolcularımızı koruduk İspanya maçına yönelik. O maçta da o futbolcularımızı görmek çok yüksek ihtimal. Onların da süre almasını istiyoruz tabi ki ve sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım, hangi futbolcuyu koyarsak koyalım zaten rekabet yüzdesinin çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden bütün futbolcularımıza güveniyoruz. Ne olursa olsun biz tabi ki de orada kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz" diye konuştu.

'ATMOSFERDEN ARKADAŞIM DA ÇOK ETKİLENDİ'

Bursa'daki atmosferi beğendiklerini söyleyen Montella, "Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık maçın başından sonuna kadar. Hatta geldiğimiz günden bu yana inanılmaz tutku hissettik ve bu bizi inanılmaz duygulandırdı. O yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum. Hatta İtalyan bir arkadaşım beni desteklemeye geldi. Hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi. Biz de aynı fikirdeyiz. İnanılmaz bir atmosferdi" ifadelerini kullandı.

'KEREM'İN BİZİM İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEYE GEREK YOK'

Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hakkında da açıklama yapan Montella, "Kerem konusuna geldiğimizde son iki maçına baktığınızda inanılmaz iki tane performansı var. İnanılmaz baskı yapıyor. Takımı ayağa kaldırıyor. Arkadaşları da bunun farkında. Baskıya gittiğinde takım için bir sinyal oluyor. Herkes hırslı bir şekilde onun peşinden gidiyor. O yüzden iki performansı inanılmazdı. Bütün arkadaşları da bunun farkında. Bizim için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu söylemeye gerek yok. Barış konusu da kafamda olan bir şeydi, futbolcularımızı korumak, Orkun gibi. Çünkü biliyorsunuz mart ayında biz tam kadroyla gitmek istiyoruz. O yüzden sarı kart konularını düşünmek zorundaydık ve bu iki futbolcu çok hırslı iki futbolcu. Onları 5 dakika da oynatsanız sarı kart görme ihtimali var. O yüzden kimseyi kaybetmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bizim hedefimiz mart ayındaki Play Off'lar ve tam kadroyla orada olmak istiyoruz. Burada bugün de mesela gerekli şekilde kararları vererek öyle bir kadroyla çıktık" diye konuştu.

'TEMİZ BİR ŞEKİLDE MART AYINA GİRMEMİZ GEREKİYOR'

Daha akıllı adımlar yapmak gerektiğini söyleyen Vincenzo Montella, "Öncelikle akılı olmamız lazım. Çünkü zaten sınırdakileri biliyoruz. Kim sınırda, kim değil. Yani hepsini korumamız lazım. Mantıklı hareket etmemiz lazım. Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun bizim hedefimiz artık belli. İkinci sebebi de ben tüm oynamayan oyuncularıma öncelikle güvendiğimi söylemek istiyorum. Kimi sahaya sokarsak sokalım zaten çok iyi performans vereceklerimizden şüphemiz yok. Hırslarıyla, disiplinleriyle en iyi şekilde oynayacaklarımı biliyoruz. Bugün Barış ve Orkun'u belki daha çok koruduk diğer futbolculara göre. Ama onlar belki de geldiğimden beri en çok oynayan futbolculardı. Ama dediğim gibi bütün futbolcularımıza güveniyorum. Hakan konusu. Hakan bugün inanılmaz bir performans gösterdi, çok koştu, çok yoruldu ve açıkçası ufak bir ağrı hissetti. O yüzden sakatlıklardan korumamız gerekiyor. Kaan gibi futbolcuları da korumamız gerekiyor sakatlıklardan. O yüzden en iyi şekilde değerlendirmemizi yapacağız. Hangi futbolcularımızı koyarsak koyalım çok iyi performans vereceğini çok iyi biliyoruz. Biz oraya tabi ki de istediğimiz sonucu almaya gideceğiz" şeklinde konuştu.

'İTALYA'YLA KARŞILAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM'

Play-Off karşılaşmalarında İtalya'yla karşılaşacaklarını düşünmediklerini söyleyen Montella, "İtalya'yla karşılaşacağımızı çok düşünmüyorum. Yüzde olarak çok düşük bir ihtimal. FIFA sıralamasında da bizden önde oldukları için. Biz birinci torbadan gideceğimizi biliyoruz. Son maçlarda farklı bir sonuç olmazsa. Ama karşılaşmak ister miyim sorusuna, kendi ülkem olduğu için değil, şartlar el vermiyor" dedi.

'HERKESİ MİLLİ TAKIMA TEKRARDAN BAĞLAMAK ÖNEMLİYDİ'

Görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirten Montella, "Sanırım son zamanlarda takımımız gösterdikleri performanslardan dolayı taraftarlarımızın sevgisini tekrardan kazandığını düşünüyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur vesilesi. Tekrardan herkesi milli takıma bağlamak çok önemliydi benim için. Biliyorsunuz ki genç bir takıma sahibiz. Daha fazla gelişebilecek bir takıma sahip olacağımızı düşünüyorum. Takım ruhunu, aidiyet hissini, hırsını hiçbir zaman esirgemeyen bir takım var sahada ve tabi ki bizi çok mutlu ediyor. O yüzden biz öncelikle normal olan şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. Normalimiz bu olması gerekiyor. Sonrasında da adım adım ilerleyerek daha farklı hayallere de kapılmak istiyoruz. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.